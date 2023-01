„Politischer Wasserschaden ist noch nicht behoben“

Van der Bellen sprach von noch nicht gesetzten Schritten zum Ausräumen der Zweifel an der Integrität der Politik. „Die Generalsanierung hat noch immer nicht begonnen“, kritisierte das Staatsoberhaupt: „Und so viel möchte ich an dieser Stelle sagen: Die Österreicherinnen und Österreicher warten darauf. Und ich auch.“