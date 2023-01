St. Pölten fordert vom Bund richtige Universität

Wichtige Entlastung

Mit dem derzeitigen Angebot fülle man vor allem wichtige Nischen und Spezialisierungen, zentrale akademische Studienrichtungen gebe es aber nicht. „Eine richtige Uni würde daher nicht in Konkurrenz zum Hochschulstandort stehen, sondern wäre eine logische Erweiterung“, betont Stadtchef Matthias Stadler. Zudem sieht man sich als wichtige Entlastung für Wien. „Durch Kürzungen und Einsparungen bei den klassischen akademischen Studienrichtungen und aufgrund des stetigen Anstiegs an Studierenden, sind die Universitäten - vor allem am Standort Wien - an ihre Kapazitätsgrenzen angelangt. Eine weitere Universität in St. Pölten würde bedeuten, dass die ohnehin überfüllten Studiengänge in Wien deutlich entlastet würden“, heißt es aus dem St. Pöltner Rathaus.