Tirol: Vier Milliarden Euro Umsatz mit 35 Firmen

Zwölf Firmen gehören zu 100 Prozent dem Land

Ein näherer Blick auf den Bericht, der auch auf der Homepage des Landes abrufbar ist, zeigt, dass von den 35 Unternehmen zwölf zu 100 Prozent in den Händen des Landes liegen. Ebenso ist ersichtlich, in welche Bereiche die Unternehmen fallen. Am meisten sind es mit neun in der Infrastruktur. Acht entfallen in die Kategorie Gesundheit und Soziales, sieben auf den Verkehr. Im Bereich Wirtschaft sind es sechs.