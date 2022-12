Die Insel lockt den Abwehrboss der Bullen

Elf Millionen? Zu wenig!



Bald könnte die Bullen aber ein dicker Fisch verlassen. Max Wöber steht bei Leeds United (trainiert von Ex-Coach Jesse Marsch) hoch im Kurs und soll bereits vor Ort die medizinischen Tests absolviert haben. Elf Millionen Euro soll der Premier-League-Klub von der britischen Insel für den Abwehrboss geboten haben – zu wenig für Salzburg! Wenn Leeds Wöber will, muss noch nachgebessert werden. Grundsätzlich sind die Mozartstädter, die in der Defensive breit aufgestellt sind, aber gesprächsbereit. So oder so: Ein Innenverteidiger dürfte den Meister im Winter wohl verlassen.