Erwachsene wollen Buben Newcastle-Trikot entreißen

Es geschah am Montag nach dem 3:0 von Newcastle am Boxing Day gegen Leicester City. Alles lief eigentlich im Sinne der Newcastle-Fans. Und doch gab es auf den Rängen kurz Aufregung. Abwehrspieler Dan Burn warf sein getragenes Leiberl auf die Tribüne. Er wollte es einem Buben schenken. Das wollten so aber nicht alle akzeptieren. Eine Frau und ein Mann stiegen plötzlich in den Kampf ums Leiberl der anderen Art ein, rissen an dem guten Stück an. Der Vater des Burschen griff ein, selbst Ordner versuchten zu schlichten.