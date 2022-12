Den Papst nicht auf Fehler reduzieren

Benedikt XVI. liegt offenbar im Sterben. Papst Franziskus hat gestern zu einem „besonderen Gebet“ für seinen Vorgänger aufgerufen. Der emeritierte Papst, der seinen Lebensabend in einem früheren Kloster in den vatikanischen Gärten verbringt, sei „sehr krank“. Auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz rief die Gläubigen auf, für den 95-jährigen in Bayern geborenen Joseph Ratzinger zu beten.