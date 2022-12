Tauwetter: Salzburgs Skipisten schmelzen dahin

Zumindest bis Anfang nächster Woche sind sogar für die Nächte Temperaturen über dem Gefrierpunkt angesagt. Genau in den für den Wintertourismus so wichtigen Weihnachtsferien. „Es ist auch nicht gut, wenn in der Stadt Salzburg der Schnee fehlt. Da geht der Salzburger lieber Rad fahren“, befürchtet Ehrensberger.