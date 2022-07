Urlaubsgäste stört die Inflation kaum

Damit sind er und so mancher seiner Kollegen in der Stadt Salzburg nicht alleine. Ähnlich sei die Lage auch in der Fuschlseeregion, sagt Geschäftsführer Gerald Reisecker. Man kratze bereits an einer Auslastung von 100 Prozent, einzelne Zimmer gebe es etwa in Pensionen. Aber: „Der internationale Gast fehlt noch“, sagt Reisecker. Derzeit ziehe es „klassische Urlaubsgäste“ in die Region, die vor allem auch aus Österreich, Deutschland und Tschechien stammten. Ähnlich gestalte sich der Gäste-Mix auch in Saalbach-Hinterglemm, sagt Tourismuschef Wolfgang Breitfuß.