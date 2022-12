Wecker-Lapsus: Bischof verschlief Weihnachtsmesse

Bischof Corrado Pizziolo hatte beschlossen, nach dem Abendessen noch ein kurzes Nickerchen zu machen. Er wollte den Wecker laut eigener Aussage auf 22.50 Uhr stellen, hatte jedoch 10.50 Uhr am folgenden Tag erwischt. „Irgendwann hörte ich ein Klopfen an der Tür und eine Assistentin kam herein, die sich Sorgen machte, dass mit mir etwas passiert sein könnte“, sagte Pizziolo.