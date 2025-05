Gefahr! US-Polizei warnt vor 250 Millionen Bienen

Bienen müssen nun ihre Königinnen finden

Imker arbeiteten Hand in Hand mit der Polizei, um die umgekippten Bienenkästen wieder aufzustellen. „Der Plan ist, den Bienen zu ermöglichen, sich wieder in ihren Bienenstöcken zu sammeln und ihre Königin zu finden“, so das WCSO. Dies sollte „innerhalb der nächsten 24-48 Stunden“ geschehen.