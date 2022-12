Alko-Lenker krachte in vier geparkte Autos

Am Weihnachtsmorgen dürften sich einige Personen einer Siedlung auf der Turracher Höhe ziemlich geärgert haben. Denn in der Nacht waren ihre am Parkplatz abgestellten Autos zum Teil schwer beschädigt. Ein vorerst unbekannter Lenker war in einem Mietwagen gegen 1 Uhr früh bei einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen vier parkende Autos gekracht. „Einer davon wurde schwer beschädigt“, berichtet die Polizei.