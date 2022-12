Mick Schumacher: Bewegende Geste für Papa Michael

Neun Jahre ist es mittlerweile her, seit Michael Schumacher beim Skifahren in Meribel schwer verunglückte. Seither ist öffentlich nur wenig über den Gesundheitszustand der Formel-1-Legende bekannt. Sohnemann Mick ist mittlerweile in die Fußstapfen seines berühmten Vaters getreten und wird nach zwei Jahren im Formel-1-Team von Haas kommende Saison für Mercedes als Ersatzfahrer arbeiten. Auf Instagram setzte der 23-Jährige nun eine rührende Botschaft.