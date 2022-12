Babystation: Eine Geburt als schönste Bescherung

Vom Heiligen Abend zur eiligen Nacht

Am Berufsethos als Geburtshelfer würde sich an diesem Tag nichts ändern, dennoch ortet Primaria Gunda Pristauz-Telsnigg eine „gelöste, entspannte und ruhige Stimmung auf der Station“, da der übliche Routinebetrieb mit gesetzten Operationen nicht stattfindet. Personell sind die Tag- und Nachtdienste an den Feiertagen mit drei Ärzten und zwei Hebammen besetzt. An Weihnachten zu arbeiten, kann gerade für eine Hebamme berührend sein, „doch freiwillig will kaum jemand am 24.12. arbeiten“, gibt die Stationsleiterin ehrlich zu, obwohl es Ausnahmen gibt. „Wer vor einem Weihnachtsfest mit der Schwiegermutter flüchten will, hat mit dem Dienst am Heiligen Abend eine gute Ausrede“, schmunzelt die Ärztin.