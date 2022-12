Pöltls San Antonio Spurs verlieren in Orlando

Mit 113:133 haben die San Antonio Spurs am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) auch bei Orlando Magic verloren. Jakob Pöltl muste sich mit sechs Punkten, vier Rebounds und einem Block in 21:23 Minuten auf dem Parkett begnügen. Die Texaner halten zu Weihnachten bei einer Bilanz von 10:22-Siegen.