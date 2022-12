Stangen-Drama um Strolz! FIS entschuldigt sich

„Froh, dass nichts passiert ist“

Strolz nach dem Rennen: „Ich hätte nur drüberspringen können, aber das ging hier nicht. Ich bin halt froh, dass nichts passiert ist. Und wenn das Reglement so ist, dass es in diesem Fall keinen Re-Run gibt, akzeptiere ich das, auch wenn es mich ärgert. Aber es gibt leider ein paar Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Und das war so ein Fall.“