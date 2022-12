Yule siegt in Madonna! Stangen-Pech für ÖSV-Star

Braathen rutscht vom Podest

Der zur Halbzeit voran liegende Norweger Lucas Braathen musste sich am Ende mit Rang vier zufriedengeben. Yule war als Vierter des ersten Laufs in die Entscheidung gegangen und fing da den vor ihm fahrenden Kristoffersen noch ab. „Ich hätte gedacht, dass mein Lauf schon sehr gut war“, so der Norweger. „Chapeau für Daniel.“ Der Schweizer durfte in Madonna zum dritten Mal nach 2018 und 2020 wieder strahlen: „Ich habe einfach wahnsinnig viel Spaß, hier zu fahren.“