2022 war zu heiß, zu trocken und zu sonnig

Am wärmsten war es am 5. August in Seibersdorf in Niederösterreich, hier wurden 38,7 Grad gemessen.

Am kältesten war es am 12. Dezember am Brunnenkogel in Tirol auf 3437 Metern, die Temperatur betrug da minus 24,9 Grad. Kältepol in einem bewohnten Ort war St. Jakob im Defereggental in Osttirol. Am 13. Dezember 2022 sank die Temperatur dort auf minus 21 Grad Celsius.