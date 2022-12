Christkindl für Darts-Fans! Tickets für Graz

Zum neunten Mal

Die Austrian Darts Open wird 2023 zum insgesamt neunten Mal ausgetragen und fand 2012 erstmals in Wiener Neustadt statt. Seit 2018 hat das Event sein Zuhause in der Steiermarkhalle in Graz/Premstätten, wo auch 2023 die Darts wieder fliegen werden. Wir wünschen viel Glück beim Gewinnspiel und gute Unterhaltung in Graz/Premstätten!