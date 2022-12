Plan mit viel Platz für Fußgänger und Radfahrer

Auch das Quellenviertel soll näher an die Innenstadt rücken. Die Einfahrt in die Quellenstraße soll nur mehr für Linienbusse und Radfahrer möglich sein. Ein Busterminal wird seinen Platz am Seestadtareal finden. Auch an die Autofahrer ist gedacht - zumindest was die Abstellplätze angeht. Ein Parkhaus mit 500 Plätzen soll den Wegfall der Stellflächen auf dem Seestadtareal kompensieren. Auf dem Dach der Hochgarage ist ein neues Jugendzentrum mit Terrasse und Ausblick geplant.