Stadt Lienz muss 2023 den Sparstift ansetzen

Die Rücklagen der Sonnenstadt schwinden – so könnte man die Präsentation des Budgets zusammenfassen. Rund 19,8 Mio. Euro hat man für eine breite Liste an Vorhaben im Jahr 2023 vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 3,9 Mio. Euro weniger. Alleine das Schulzentrum Nord (14 Mio.) und der Hauptplatz (eine Mio.) verschlingen einen Großteil dieser Summe. „Die steigenden Personal-, Energie- und Zinskosten werden erst 2023 wirksam“, mahnt BM Elisabeth Blanik. So habe man versucht, die Bevölkerung nicht unnötig zu belasten und keine Änderung, etwa bei Kommunal- oder Vergnügungssteuer, getätigt.