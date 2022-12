Krypto-Miner Core Scientific meldet Insolvenz an

Nach deutlichen Kursverlusten in den Jahren 2020 und 2021 hat die wichtigste Kryptowährung Bitcoin in diesem Jahr mehr als 60 Prozent an Wert verloren. Die Pleite der Kryptobörse FTX im November hatte der Branche einen schweren Schlag versetzt. FTX hatte am 11. November Gläubigerschutz beantragt. Schätzungsweise eine Million Kunden machten zusammengenommen Verluste in Milliardenhöhe.