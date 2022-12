Mysteriöses Luftschiff über Südchinesischem Meer

In sozialen Netzwerken kursieren Fotos, die in der nordphilippinischen Region Luzon entstanden sein sollen. Darauf zu sehen: ein offenbar in großer Höhe operierendes Luftfahrzeug in Zigarrenform, am Heck mit mehreren Finnen versehen. Der Ort der Sichtung und frühere Berichte über Luftschiff-Projekte der Volksbefreiungsarmee sorgen für Spekulationen, dass es sich um neue chinesische Spionagetechnologie handeln könnte.