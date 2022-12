„Angezapft“: Blutplasma-Spender retten Leben

Plasma-Tradition in Wiener Neustadt

„Plasma kann nicht künstlich hergestellt werden, deshalb rufen wir zum Spenden auf“, informiert Albert Pretor, Leiter des BioLife-Plasmazentrums in Wiener Neustadt. Die Plasma-Tradition in der Stadt geht bis 1979 zurück, damals war man noch in der Innenstadt, seit 2009 ist das Zentrum in der Pottendorferstraße. Erich Buchebner ist mitgegangen: „Das Umfeld ist sehr familiär. Viele der freundlichen Mitarbeiter kenne ich seit Beginn meiner Spenderkarriere.“ Vom Wohlfühl-Charakter des Spendens ließ sich auch seine Tochter Lisa anstecken – sie war bereits 14-mal da. „Man hilft anderen Menschen, welche die Medikamente sehr dringend benötigen“, sind sich beide einig.