Sollen Strafen für Böller erhöht werden?

Für viele Österreicher sind die Silvesterböller- und Raketen immer noch Tradition am 31. Dezember. Wenngleich diese aufgrund von Umweltbedenken und zum Tierwohl in den letzten Jahren an Bedeutung verlor. Jährlich enden auch viele Unfälle durch Raketen und Böller in der Notaufnahme, in der Nähe von Krankenhäusern darf man zum Beispiel gar nicht schießen. Verstößt man dagegen, drohen hohe Geldstrafen. Was denken Sie darüber? Sind diese Strafen ausreichend? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!