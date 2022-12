Österreicher führen am meisten Bargeld mit sich

Bargeld ist immer noch das am häufigsten verwendete Zahlungsmittel an der Ladenkasse, doch während der Pandemie haben Kartenzahlungen im Euroraum zunehmend an Bedeutung gewonnen: Gemessen am Wert übertrafen sie erstmals Barzahlungen, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht. Demnach ist Österreich in einem Punkt sogar EU-Spitzenreiter.