Villacherin will mit Berg-Modelabel durchstarten

Aus einem just4fun-Vorhaben ist für die heute 33-Jährige ein Herzensprojekt geworden: „Ich will die Leute mit meiner Motivation anstecken.“ Um ein Zeichen zu setzen, ist die Villacherin aktuell dabei, ihr eigenes Modelabel aufzubauen: „Vor wenigen Tagen ist mein Shop online gegangen und die Nachfrage hat mich überwältigt.“ Neben dem Internetverkauf will Lissi ihre Produkte auch in Skigebieten sowie Hütten anbieten. „Ich bin noch am Beginn meiner Reise und suche deshalb noch nach passenden Partnern. Denn mein Ziel ist es, mittelfristig ausschließlich heimische, nachhaltige Produkte anzubieten, um mit diesen auch auf unsere schützenswerte Natur hinzuweisen, in der wir unsere Sportarten ausüben“. so Lissi zur „Bergkrone“.