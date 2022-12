Beine durch 50 Liter heiße Flüssigkeit verbrannt

Ein nicht alltäglicher Unfall ereignete sich am Montag in einem Hotel in Kirchberg im Tiroler Bezirk Kitzbühel. Gleich 50 Liter heiße Flüssigkeit ergossen sich über die Beine eines Deutschen (22), als er einen Topf vom Herd nehmen wollte. Auch der Grund für den Unfall ist wohl nicht alltäglich.