Arnautovic trauert um „Freund, Bruder, Vater“

„Danke, dass du immer an mich geglaubt hast, speziell, wenn andere nicht an mich geglaubt haben“, schreibt Arnautovic über Mihaljovic, der am Freitag im Alter von nur 53 Jahren verstorben war. Bis September war Mihaljovic Trainer von Serie-A-Klub Bologna und damit von ÖFB-Legionär Marko Arnautovic. Die beiden galten als sehr vertraut. So liest sich auch das Trauer-Posting auf der Arnautovic-Instagram-Seite. „Ich werde dich immer in meinem Herzen behalten und für dich kämpfen und spielen“, schreibt er.