Streiks in mehreren Amazon-Verteilzentren

Alle Jahre wieder: Die Gewerkschaft Verdi hat für die Woche vor Weihnachten die Beschäftigten in mehreren deutschen Amazon-Verteilzentren zu Streiks aufgerufen. „Die Beschäftigten der verschiedenen Verteilzentren werden in den kommenden Tagen teilweise abwechselnd und ohne öffentliche Vorankündigung in Aktion treten“, erklärte Streikleiterin Monika Di Silvestre am Sonntag in Berlin. Der Online-Händler kritisierte den Aufruf, betonte aber, man erwarte keine Auswirkungen auf die Kundenbelieferung.