Weltmeister Messi: „Der Pokal ist auch für Diego!“

Kurz schloss er die Augen. Er wusste: Dieser Elfmeter ist der wichtigste in seiner ganzen Karriere. Dann lief er an - und verwandelte bombensicher. So brachte Lionel Messi Argentinien im Finale der 22. Fußball-Weltmeisterschaft nach 23 Minuten gegen Frankreich in Führung und auf Kurs Richtung drittem Titel. Ehe es dann aber tatsächlich so weit war, musste Messi durch Himmel und Hölle gehen - der Fußball-Gott oben im Himmel vergönnte es jenem auf Erden wohl nicht, „normal“ Weltmeister zu werden.