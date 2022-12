Alarmzentrale Zwettl ging wieder ans Netz

Ein Jahr dauerte es, bis die Bezirksalarmzentrale in Zwettl nach Generalsanierung und Umstellung auf das Einsatzleit- und Kommunikationssystem „Elkos“ wieder Online gehen konnte. Zwettl hat so wie sechs weitere Bezirke in Niederösterreich keine ständig besetzte Alarmzentrale. In Zusammenarbeit mit der Landeswarnzentrale Tulln werden hier die Aufgabengebiete abgestimmt.