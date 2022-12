O Tannenbaum! Steirische Christbäume wurden teurer

Klar erkennbar ist der Trend zu heimischen Christbäumen. „Die Importe gehen massiv zurück. Regionalität gewinnt schon seit ein paar Jahren immer mehr an Bedeutung“, erklärt Obfrau Lienhart. Ware aus Deutschland, Dänemark oder den Niederlanden findet man in der Steiermark fast nur noch in Baumärkten oder Möbelhäusern. Dort kauft aber nicht einmal mehr jeder vierte Steirer seinen Baum. Satte 57 Prozent holen sich ihre Tanne sogar direkt beim Bauern ab.