Trächtige Katze bei Minusgraden ausgesetzt!

Kürzlich wurde dem Tierschutzhof der Pfotenhilfe in Lochen eine in einem Waldstück in Ostermiething gefundene Katze gebracht. Der Tierpflegerin kam der Bauch auffällig dick vor, weshalb sie eine Ultraschalluntersuchung veranlasste. Und siehe da: Die Katze ist hochträchtig. Die Pfotenhilfe taufte sie auf den Namen „Emily“.