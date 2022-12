Der Schutzengel von nebenan half gleich zweimal

Ein Leben im Zeichen der Hilfe in der Not

Für den 65-Jährigen ist Helfen in Ausnahmesituationen eine Selbstverständlichkeit. Vor 34 Jahren hängte er den Koch-Beruf an den Nagel, um seinen Traumjob als Rettungssanitäter zu ergreifen. Die Freude am Helfen wurde aber schon viel früher geweckt. „Ich habe als Kind meinen Cousin nach einem Fahrradunfall schon mit dem Leiterwagen bis zum Arzt gezogen“, erinnert sich Pachler schmunzelt. Später starb Pachlers Lehrherr vor seinen Augen. Und dann war da noch der Tag, an dem er vier Menschen aus einem brennenden Autowrack zog. Es kam, wie es kommen musste: „Irgendwann habe ich bei der Rettung angefangen und bin freiwillig, gefahren.“ Später folgte eine langjährige berufliche Karriere.