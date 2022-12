Acht Influencer wegen Anlagebetrugs angeklagt

„Die Angeklagten nutzten ihre Glaubwürdigkeit in den sozialen Medien, um ihre eigenen Gewinne auf Kosten ihrer Follower zu maximieren“, so die Staatsanwaltschaft weiter. Die mutmaßlichen Straftaten fanden zwischen Jänner 2020 und April 2022 statt. Jeder der Beschuldigten zählte zuletzt mehr als100.000 Twitter-Follower. „Finanzverbrechen wie Wertpapierbetrug sind vielleicht nicht gewalttätig, aber sie sind sicherlich nicht ohne Opfer“, kommentierte der leitende FBI-Sonderagent James Smith in einer Mitteilung.