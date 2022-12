Kein WM-Hit vor Ort: Marokko-Fans bleiben daheim

„Nach den jüngsten Einschränkungen durch die katarischen Behörden bedauert Royal Air Maroc, die Kunden über die Streichung ihrer von Qatar Airways durchgeführten Flüge zu informieren“, so die Fluggesellschaft in einer per E-Mail übermittelten Erklärung. Das Unternehmen sagte zu, die Tickets zu erstatten und entschuldigte sich bei den Kunden, die nun wohl auf ihren Matchtickets und Hotelbuchungen sitzen bleiben.