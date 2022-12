Marokko: Das Fußball-Märchen der WM 2022

Die Elf von Whalid Regragui schafft als erste afrikanische Mannschaft der Geschichte den Sprung in ein WM-Semifinale. Wo die technischen Stärken der Marokkaner am Platz liegen, wie sie dem Titelverteidiger Frankreich im hochemotionalen Halbfinal-Duell am Mittwoch gefährlich werden könnten und welche Bedeutung der historische Einzug für die Zukunft des afrikanischen und arabischen Fußballs haben wird - das alles bespricht Moderatorin Katie Weleba mit den Experten Michi Konsel und Peter Stöger in Teil 1 des „Krone“-WM-Studios am Montag, dem 12. Dezember.