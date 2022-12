Euphorie pur! Marokkos König feiert auf der Straße

Anna Jankovic, Österreichs Botschafterin in Marokko, erlebt die Euphorie um das Sensationsteam der WM hautnah mit: „Rund um die Uhr wird darüber geredet, wie der Tagesablauf der marokkanischen Mannschaft aussieht, welche Verletzungen einzelne Spieler haben und ob sie für das Semifinale gegen Frankreich ausfallen oder nicht.“ Die bisherigen Feiern verliefen in Marokko im Gegensatz zu einigen Städten in Europa friedlich: „Einzig bei den riesigen Autokorsos, bei denen die Polizisten mitgejubelt haben, gab es wegen des hohen Verkehrsaufkommens einige Unfälle. Sonst ist nichts passiert. Für mich war bei den Korsos erstaunlich, wie viele Personen manchmal in einem Wagen Platz finden können.“