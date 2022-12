Drogenlenker geht Polizisten zwei Mal ins Netz

Diesen Dienstag wird ein 26-jähriger Autofahrer wohl nicht so schnell vergessen: Da wurde er nämlich das zweite Mal binnen 24 Stunden von der Polizei angehalten. Die Beamten wurden auf der A1 in Fahrtrichtung Wien wegen seiner auffälligen Fahrweise auf ihn aufmerksam und hielten ihn an. Ähnliches blühte ihm schon am Vortag. Er ist nicht im Besitz einer Lenkberechtigung, außerdem hatte er gerötete Bindehäute und seine Pupillenreaktion war nicht vorhanden - klare Zeichen einer Beeinträchtigung durch Drogen. Ein mit dem Lenker vor Ort durchgeführter Alkovortest verlief zwar negativ, dafür war der Drogentest positiv auf mehrere Substanzen.