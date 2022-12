Auch nachts strömen Sportler auf die Berggipfel

Ähnlich beliebt ist dabei das Gebiet Gaißau-Hintersee. Von Hinterseer Seite auf den Anzenkogel ist das allerdings nur immer Mittwochabend erlaubt. Zu den Klassikern zählt auch der Karkogel im Tennengauer Abtenau. Die Betreiber bitten die Tourengeher jedoch nach 17 Uhr auch bei der Abfahrt die Aufstiegsroute 7 abseits der Pisten zu verwenden. Für einen Skitouren-Ausflug an allen Tagen der Woche bietet sich der Tourenlehrpfad beim Arthurhaus in Mühlbach am Hochkönig an. Kurz und knackig, aber wiederholbar.