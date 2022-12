Minus 20,3: Das ist der kälteste Ort Österreichs

Warm anziehen heißt es am Montag in ganz Österreich: Alle Landeshauptstädte lagen in der Früh im Minusbereich. Besonders zapfig ist es in Tirol! Die meisten Wetterstationen des Landes zeigten Temperaturen im zweistelligen Minusbereich an. Teilweise sank das Thermometer sogar auf unter minus 20 Grad! Tirol stellte Montagfrüh die drei kältesten Orte Österreichs! Generell bleibt es in den kommenden Tagen eisig kalt.