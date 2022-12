Kollision auf Skipiste: Urlauber (51) bewusstlos

Schrecklicher Wintersportunfall am Montagnachmittag in Sölden in Tirol: Auf einer Piste kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Skifahrer, woraufhin ein Italiener (51) stürzte und bewusstlos liegen blieb. Der andere Beteiligte suchte das Weite. Die Polizei sucht nun Zeugen.