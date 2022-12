71-jährige Kärntnerin fiel auf Tochter-Trick rein

Noch immer versenden Trickbetrüger massenhaft Nachrichten, um ihren Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen - so auch am Mittwoch, dem 7. Dezember. Eine 71-jährige Frau aus St. Jakob im Rosental erhielt über einen Messenger-Dienst eine Nachricht von ihrer vermeintlichen Tochter. „Die unbekannten Täter gaben an, die Tochter des Opfers zu sein und ihr Handy verloren zu haben“, berichtet die Polizei.