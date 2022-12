32 Jahre nach Milla sorgt Marokko für Meilenstein

Als Roger Milla an der Corner-Fahne tanzte und Kameruns „unbezähmbare Löwen“ 1990 als Afrikas erster Viertelfinalist in die WM-Annalen eingingen, bescheinigten Experten dem Kontinent eine rosige Zukunft auf der großen Fußball-Bühne. 32 Jahre musste Afrika aber warten, bis der nächste Meilenstein erreicht wurde. Am Samstag schaffte Marokko mit einem 1:0 über Portugal als erstes Team des Kontinents den Aufstieg in ein WM-Halbfinale.