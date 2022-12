Am Weg zur „Fittest City“ dank Bewegungspark

Fit mach mit – so soll in Zukunft die Devise am Eisberg in St. Pölten lauten. In dem neuen Erholungsgebiet am Rande des Stadtwalds wird ein moderner Bewegungspark errichtet. Die NÖ-Versicherung feiert ein Jahr nach dem Bundesland ihr 100-Jahre-Jubiläum. Und aus diesem Anlass will man ein Sportprojekt fördern: „Bewegung ist wichtig, wir als Unternehmen haben da Verantwortung zu tragen“, sagt Generaldirektor Stefan Jauk.