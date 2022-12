Ford will klassische Auto-Segmente verlassen!

Die konkreten Pläne

Zwei Milliarden Dollar hat Ford in den Aufbau und die Modernisierung des neuen sogenannten Cologne Electrification Centers in Köln-Niehl investiert. Im CEC, dem ersten Ford-Werk in Europa für Elektrofahrzeuge, wird im nächsten Jahr ein derzeit noch namenloser, kleinerer Crossover vom Band laufen. Ihn entwickelt Ford gemeinsam mit VW. Der vollelektrische Ford Puma wird ab 2024 dagegen im rumänischen Werk Craiova produziert. 2024 folgt ein etwas größerer E-Crossover als Kuga-Ersatz, ebenfalls in Co-Produktion mit Wolfsburg. Beide sind dazu verdammt, vom Start an zu punkten, sonst könnte Ford die neue Lust am Abenteuer schnell vergehen. (SPX)