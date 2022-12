Messer-Rowdy schlug wieder zu - mit vier Promille!

Am Mittwoch sorgte er auf einem Christkindlmarkt für Aufregung, tags darauf war ein Lokal an der Reihe: Jener 38-jährige Verdächtige, bei dem die Steakmesser offenbar locker sitzen, schlug im Tiroler Kufstein erneut zu! Dieses Mal soll er den Wirt eines Lokals bedroht haben. Der mutmaßliche Täter ist in Gewahrsam, wo er inzwischen seinen Rausch ausschlafen konnte.