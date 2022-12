Tierische Geschenke-Tipps für unsere Vierbeiner

Ein entspannter Jahreswechsel

Shampoo, Pfotenbalsam und Co. eignen sich gut als Geschenk: Die Produkte werden in Zusammenarbeit mit „metzler naturhautnah“ mit vornehmlich heimischen Kräutern und Wirkstoffen aus der Region hergestellt. Neben Leckerlis und Spielzeugen, darf es vielleicht ein hübsches Outfit für die Festtage sein? „Neu im Sortiment haben wir Fliegen und festliche Krawatten.“ Für jene Tiere, die schnell frieren, gibt es kuschelige Pullover aus Italien und eine große Kollektion an Regen- und Wintermänteln: „So ist der Hund auch für die Winterwanderung im Tiefschnee gerüstet.“