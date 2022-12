Weihnachtspullover: Muss das sein, oder nicht?

Übrigens gibt es auch einen offiziellen „Welttag der hässlichen Pullover“ und zwar am dritten Freitag im Dezember - also in diesem Jahr war das am 16. Dezember. Wirklich zum Kult wurden diese Kleidungsstücke aber nach dem Film „Bridget Jones“, wo die Hauptdarstellerin sich in einen Mann verliebt, der einen solchen Pullover tragen muss.