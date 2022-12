Täter ließ Beute auf sein Konto überweisen

Leichtes Spiel für die Polizei

Anschließend überwies der Täter vom Konto des Opfers auch noch fast 1000 Euro - an sich selber. Ein fataler Fehler, denn so konnte die Polizei den Mann ausforschen. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete schließlich die Festnahme des 25-Jährigen an. Am Donnerstag wurde er durch die Cobra verhaftet und in die JA Linz gebracht.